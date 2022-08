Juve, Pedullà: “Rabiot e Arthur bloccano il mercato, Paredes aspetta ma…”

La Juve è alla ricerca di un centrocampista ma il suo mercato in entrata è bloccato da Rabiot . La mamma-agente del francese non ha accettato l'accordo proposto dal Manchester United e per questo la trattativa sembra sul punto di saltare. Sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, il giornalista Alfredo Pedullà ha analizzato la situazione: "Ora, che mamma Veronique si metta di traverso e ostacoli il trasferimento al Manchester United non può essere una notizia straordinaria, anzi siamo nella norma. Più che ostacolare, lei vorrebbe un ingaggio vicino alla doppia cifra , una buona entrata (a volte essenziale più della... buonuscita) e garanzie assolute. Magari il figlio non sarà d’accordo con lei , un classico su quegli schermi. Oppure la mamma pensa, a torto, che quell’ingaggio possa essere strappato a parametro zero, dopo un anno da separato in casa alla Juve.

C'è un brasiliano separato in casa, si chiama Arthur, figlio di uno scambio - quello con Pjanic - che ha garantito plusvalenza ma non certo soddisfazioni tecniche. Anche lui, non soltanto la signora Veronique, blocca il mercato della Juve. Guadagna tanto e non intende rimetterci un euro: ripartiamo da qui, un classico assoluto. Se non dovesse andarsene la Juve dovrà valutare la possibilità di mettere sul mercato chi (Zakaria è un uomo) ha un ruolo importante rispetto a quello di Rabiot e Arthur, quindi tutta questa volontà non c'è. Esattamente come la Juve ha detto no a proposte faraoniche per il cartellino di Fagioli, il Monza si sarebbe superato, ritenendolo il centrocampista del presente e del futuro. Quindi, non si scappa: serve che la signora Veronique si dia una mossa, altrimenti toccherà al signor Arthur. Uno come Paredes non può diventare un rimpianto".