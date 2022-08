Juve, novità a centrocampo. Pedullà: “Miretti in, Fagioli out”

Alla Juve serve un centrocampista e il nome in cima alla lista è Leandro Paredes . I bianconeri hanno un accordo con il giocatore già da mesi ma prima di chiudere il colpo è necessario guardare al lato economico. Visto che Rabiot e Arthur non hanno trovato una nuova casa, la dirigenza bianconera sarà costretta a muoversi diversamente. Innanzitutto in attacco i bianconeri punteranno su Milik , meno costoso di Depay . In secondo luogo sarà necessaria la cessione di un giovane . Chi tra Rovella, Miretti e Fagioli?

Intervenuto sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, il giornalista esperto di calciomercato Pedullà ha analizzato la situazione: "La partita in casa della Samp ha evidenziato come un 2003 possa essere prezioso, importante che gli venga data fiducia. Fabio Miretti è entrato e non ha avvertito il peso dei suoi 19 anni, ulteriore conferma che non onta la carta d’identità quando hai qualità e personalità. La Juve aveva memorizzato almeno tre o quattro proposte, avrebbe aperto soltanto in prestito secco, non avrebbe concesso il minimo margine per un diritto di riscatto. Ulteriore dimostrazione che ha grande fiducia in Miretti, lo ritiene un potenziale riferimento per il futuro. A questo punto è probabile che resti con buona pace di chi (per esempio il Lecce) è andato in forte pressing negli ultimi giorni.