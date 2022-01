Juve, senti Pedullà: “Vendere gli esuberi è difficile, a gennaio ancora di più”

Intervenuto sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, il giornalista Alfredo Pedullà ha parlato degli esuberi in casa Juve

redazionejuvenews

Dopo un 2021 pieno di problemi e insidie la Juventus è pronta a cominciare il nuovo anno nel migliore dei modi. Per farlo sarà sì necessario vincere sul terreno di gioco, ma al tempo stesso la dirigenza bianconera dovrà provare a rendere la rosa a disposizione di Massimiliano Allegriancor più competitiva. Prima di poter investire sarà però necessario vendere, e in tempi di crisi non è affatto semplice.

Sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, il giornalista Alfredo Pedullà ha analizzato la situazione degli esuberi bianconeri: "Gli esuberi sono difficilissimi, a gennaio di più. Partiamo da un presupposto: Aaron Ramsey guadagna 7 milioni a stagione, ha un contratto che scade nel 2023 e la risoluzione sarebbe una follia per chi - a fine mese - incassa in ogni caso un bonifico ottimo e abbondante. Quindi, bisogna trovare una soluzione in Premier. Se fosse il Newcastle sarebbe una salvezza per chiunque perché magari la Juve parteciperebbe in minima parte al pagamento dell’ingaggio. In caso contrario, ci vorrebbe almeno il 50 per cento di contributo, come minimo il 30. Una situazione che mette il club in un vicolo cieco.

La scorsa estate Allegri aveva detto che avrebbe provato Ramsey davanti alla difesa. Non erano ancora maturi i tempi per Locatelli, era chiaramente la mossa della disperazione con zero possibilità di procedere. Le cose cambiano nel giro di poche settimane: Arthur era fuori dai giochi, poi ha fatto il titolare, adesso magari tornerà nei ranghi. Se le prossime due settimane non dovessero dare riscontri si potrebbe pensare a un disperato tentativo di rimetterlo sul mercato. Ramsey è l’epicentro di una situazione che - tra gennaio e luglio - metterà in discussione i centrocampisti dell’organico, escluso Locatelli, compresi Bentancur e Rabiot. La sensazione che proprio da lì ripartirà la rifondazione, la speranza sarebbe quella di liberarsi della zavorra Ramsey per avere l’autostrada più libera".