News Juve / Cherubini scatenato. Pedullà: “Chiusura in 48 ore”

Fase bollente e probabilmente decisivi del mercato bianconero. Ci sono diverse questioni da risolvere e anche con una certa urgenza visto che lunedì 15 agosto alle ore 20:45 la Juventus esordirà in campionato contro il Sassuolo. Per quel giorno la squadra dovrà essere al completo, salvo sfruttare le ultime settimane del calciomercato in caso di occasioni particolarmente vantaggiose.

Il club piemontese sta lavorando su diverse piste, consapevole che non si potranno sbagliare i prossimi acquisti. Servono calciatori integri e già pronti nell'immediato per fare la differenza. Il prescelto per la cabina di regia sembrerebbe essere Paredes del Psg. Il tira e molla con i parigini dovrà terminare, per forza di cose, entro la fine di questa settimana. C'è, tuttavia, un'altra trattativa molto importante, che potrebbe risolversi anche prima di quella per l'argentino<<<