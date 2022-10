Juve, casting a sinistra. Pedullà rivela: “Bensebaini o Grimaldo”

Intervenuto sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, Pedullà ha parlato delle possibili alternative per la fascia sinistra della Juve

redazionejuvenews

Sulla fascia sinistra la Juve ha un vero e proprio buco, questo ormai è chiaro. Alex Sandro è praticamente l'unico giocatore a disposizione come terzino sinistro, con De Sciglio adattato a piede invertito come unica alternativa. In vista del prossimo mercato estivo servirà un rinforzo, un giocatore giovane ma al tempo stesso pronto per essere titolare. Il brasiliano, infatti, ha il contratto in scadenza e al termine della stagione lascerà la Juve.

Intervenuto sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, il giornalista esperto di calciomercato Alfredo Pedullà ha rivelato: "È vero che Ramy ha un posto nella lista della spesa della Juve, ma l’operazione non può andare in porto a gennaio perché non ci sono più slot liberi per extracomunitari, le operazioni Kostic e Paredes hanno chiuso le porte. (...) Bensebaini è una macchina di gol e assist, nel segno della continuità e con la predisposizione a vivere le prossime due-tre stagioni come le migliori della carriera".

"(...) Non ha la stessa fisicità di Bensebaini, ma per il resto non ci sono obiezioni da muovere. Alejandro Grimaldo, per gli amici ... Grimaldello: i palloni recuperati, una presenza sempre inappuntabile su quella corsia, l’intelligenza tattica e i duelli vinti. (...) Se Allegri dovesse mettere sulla stessa bilancia Bensebaini e Grimaldo, non saremmo così convinti che prenderebbe la strada della Germania scartando l’altra soluzione".