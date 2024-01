Il nuovo acquisto della Juve Pedro Felipe è arrivato in Italia: in giornata le visite mediche poi le firme del contratto

Il secondo acquisto del calciomercato della Juve è arrivato in Italia: Pedro Felipe è atterrato a Malpensa . Il giovane difensore brasiliano classe 2004 del Palmeiras arriverà in prestito con diritto di riscatto fissato a circa 2 milioni di euro .

Il giocatore in giornata effettuerà le visite mediche e poi firmerà il contratto. Il difensore brasiliano non verrà però aggregato alla prima squadra ma verrà invece girato alla formazione Next Gen.