Juve, Pecci: “In questo momento Vlahovic non è tra i preferiti di Allegri”

Pecci ha parlato dello status di Vlahovic nella rosa della Juventus: per l'ex allenatore non sarebbe al vertice delle gerarchie di Allegri

"L'impressione è che Vlahovic adesso non sia tra i favoriti di Allegri però non è un caso se riesce sempre a vincere di corto muso anche quando non gioca perfettamente ma se succede tutte le domenica è una sua forza e una forza dell'allenatore che fa giocare i giovani e fanno gol come è successo con Yildiz. Gli allenatori se hanno giocatori buoni sono bravi anche loro".