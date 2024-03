Juve, Pecci: “Il problema non è Allegri. Giocatori con poca qualità”

Dagli studi della DS, Eraldo Pecci ha analizzato il momento della Juventus in stagione. Per l'ex allenatore, le difficoltà che la squadra bianconera starebbe riscontrando da un paio di mesi non sarebbero dovute al mancato feeling tra tecnico e squadra. Ecco le sue parole: "Se i giocatori seguono Allegri? Secondo me sì, l'ho detto anche domenica scorsa che è più la qualità che manca. Però la qualità è quella e a inizio anno hanno fatto risultati miracolosi, per cui hanno ancora le loro chance. Ridendo e scherzando la Juve è terza con tutti questi disagi e con una media da retrocessione nelle ultime nove partite".