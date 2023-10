Juve, Pecchia: “Fagioli talento straordinario. Spero ne esca più forte”

Nella conferenza stampa tenuta in previsione del match di Serie B del suo Parma, Fabio Pecchia ha parlato anche del caso di Nicolò Fagioli. Il calciatore della Juventusha infatti lavorato con il tecnico dei ducali in passato. Ecco cosa ha detto l'allenatore in merito: "Vedo con grande dispiacere tanti giovani trovarsi in una situazione veramente brutta. Spero possano uscirne in maniera più strutturata, non solo per la vita da calciatore ma per la propria vita privata. Con qualcuno di questi ragazzi ho lavorato, altri li ho visti da fuori: per la giovane età provo grande dispiacere, come da padre a figlio".