Pavlovic rivela: “La Juve era interessata a me. Futuro? Vedremo”

redazionejuvenews

Intervistato da La Gazzetta dello Sport il difensore del SalisburgoPavlovic ha parlato di un suo possibile trasferimento alla Juve: "Diciamo che c’era stato un interesse nei miei confronti da parte della Juventus, però io non sono mai stato a Torino. La Juve è un top club, è sempre un onore quando il tuo nome viene accostato a una società del genere. Ma in questo momento sono focalizzato sul Salisburgo: vogliamo far bene in campionato, Coppa ed Europa League. Vedremo cosa mi riserverà il futuro".

Pavlovic come Vlahovic è cresciuto nel Partizan Belgrado: "Dusan è un mio grande amico, parliamo tanto e in nazionale abbiamo trascorso molto tempo insieme. È sempre una gioia giocare con lui. Auguro a Dusan di rimettersi in forma il prima possibile: la Juve ha bisogno di Vlahovic".

Pavlovic ha affrontato il Milan negli ultimi gironi di Champions League e ora si prepara a sfidare la Roma dell'ex Juve Paulo Dybala in Europa League. Sui giallorossi ha aggiunti: "La Roma è un’ottima squadra e ha un top allenatore come Mourinho. Visto il mio ruolo, dovrò sfidare due big come Dybala e Abraham. Rispettiamo tanto i giallorossi, però crediamo nelle nostra forza e siamo consapevoli di avere chance di successo".