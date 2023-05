Juve, Pavan replica a Gravina: “Peggior risultato del calcio italiano”

Dagli studi di Sportitalia, Massimo Pavan ha espresso la sua opinione sul caso del giorno, ovvero il patteggiamento tra Juventus e FIGC. In ballo c'era il caso manovra stipendi che, grazie all'accordo, non è stato portato a processo. Soluzione elogiata dal presidente della Federcalcio Italiana Gabriele Gravina. Alle sue parole, Pavan ha risposto così: "Per Gravina patteggiamento Juve miglior risultato per il calcio italiano? Non so. Se questo è il miglior risultato per il calcio italiano, penso che quello che è stato fatto fin adesso sia il peggior risultato. Perché cambiare la classifica tre volte all'interno di una stagione penso sia una cosa abbastanza irreale e surreale.