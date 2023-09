Juve, pausa nazionali: Szczesny e Milik convocati dalla Polonia

Come annunciato da Allegri in conferenza stampaSzczesny non sarà a disposizione per la sfida di Serie A della Juve contro l'Empoli ma è stato comunque convocato dalla nazionale polacca. La Polonia scenderà in campo contro Far Oer e Albania e la speranza dei biancorossi è quella che l'estremo difensore bianconero torni a disposizione in tempo.