Juve, la Gazzetta non ha dubbi: “Hanno stretto un patto”

Per uscire dal momento difficile che sta attraversando il club, bisogna remare tutti nella stessa direzione

Siamo all'antivigilia di Juventus-Bologna, la gara che dovrà dare il via alla rinascita bianconera. Grazie alla sosta per le nazionali, Massimiliano Allegri ha potuto recuperare diverse pedine importanti come Locatelli, Rabiot e Alex Sandro. Il tecnico toscano ritrova anche i rigenerati Vlahovic e Bonucci.

"C'è poco da dire, i fischi sono giusti. E' giusto che ci mette la faccia io che sono il capitano. Sono preoccupato, non posso nasconderlo. Dobbiamo stare zitti e lavorare. La situazione si può comunque cambiare. La colpa è di tutti, non del singolo", queste le parole di Bonucci dopo la brutta figura con il Monza. Non c'è serenità nello spogliatoio e il rapporto fra il difensore 35enne ed il tecnico è ridotto ai minimi termini.

Secondo La Gazzetta dello Sport, Bonucci ed Allegri avrebbero stretto un patto per affrontare il momento difficile, mettendo da parte i dissapori. I due veterani conoscono meglio di tutti l'ambiente juventino e sanno che l'unica cosa che deve contare adesso sono i risultati. Nessun rancore e incomprensione deve compromettere una stagione partita con il piede sbagliato. L'augurio è che remando tutti nella stessa direzione si possa uscire dalla situazione complicata che sta vivendo la Vecchia Signora.