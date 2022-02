Juve, nuova partenership con Ariston: sarà Regional Partner in Africa

Sul proprio sito ufficiale la Juve ha annunciato una nuova collaborazione: la Ariston sarà ambasciatrice del club bianconero in Africa

Queste le parole di GiorgioRicci, Chief Revenue Officer di Juventus: «L’Africa, con oltre 15 milioni di follower, rappresenta un’area strategica per la Juventus che, grazie anche alla presenza delle sue Academy in Marocco, Tunisia, Egitto e Nigeria, porta la sua esperienza e i suoi valori agli appassionati di calcio sul territorio. Siamo felici di lavorare con Ariston: i due brand italiani condividono una profonda sinergia e puntano costantemente all’innovazione. Per noi è importante accrescere la nostra presenza sul territorio e raccontare storie sostenibili e di successo, non ci sono dubbi che grazie a questa nuova partnership, riusciremo in questo obiettivo. Proprio come in una squadra, in cui le differenze sono fondamentali per vincere le partite, Ariston e Juve giocheranno insieme, per dare vita in Africa ad attività entusiasmanti per i tifosi».