Juve, partitella in famiglia per i bianconeri rimasti a Torino

Il sito ufficiale della Juventusha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato: "Ultimo allenamento della settimana per la Juventus, che continua a lavorare alla Continassa, anche oggi insieme ai ragazzi della Next Gen non impegnati con le loro Nazionali. Dopo la sessione di mercoledì, e quella di ieri con i Junior Member, la squadra e i ragazzi della Next Gen oggi hanno disputato, in mattinata, una partitella amichevole “in famiglia”. Weekend libero per il gruppo, che si ritrova lunedì pomeriggio per cominciare a preparare la doppia, importantissima, sfida ravvicinata con la Lazio, in Campionato sabato 30 e Coppa Italia martedì 2 aprile".