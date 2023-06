Juve, parte il progetto di ‘ricostruzione’: ecco i punti chiave

Vlahovic come 'tesoretto' da sfruttare: in assenza del premio Champions la Juve dovrà reinvestire le sue risorse e ripartire

Come riportato da Fichajes.net, la Juventus si trova in una difficile situazione finanziaria a cui si aggiunge anche la mancata qualificazione alla prossima Champions League e l'attesa per il verdetto Uefa. Il club dovrà ripartire (quasi) da zero, con diversi giocatori già con le valigie in mano.