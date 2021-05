Juve, parla Aulas: “Se Aouar vuole andare via lo accontenteremo”

Il presidente della squadra francese ha parlato

redazionejuvenews

Il presidente del Lione Jean-Michel Aulas ha parlato a margine del rinnovo del contratto della calciatrice Cascarino del futuro del centrocampista della squadra maschile Aouar, da tempo corteggiato dalla Juventus: "Aouar via? Non è nelle nostre volontà. Vogliamo continuare a farlo crescere all'interno del club. È un nazionale e potrebbe essere convocato per l'Europeo e il Mondiale in Qatar. Se vorrà partire, però, proveremo ad accontentarlo, come abbiamo sempre fatto in questi anni con tutti quei giocatori che volevano affrontare una nuova sfida. Se le offerte non corrispondono alle nostre richieste, rimarrà a Lione e saremo molto contenti”.

Parole importanti per la Juventus, che non ha mai fatto mistero di apprezzare il giocatore, e che potrebbe inserire nella trattativa Mattia De Sciglio. Il terzino è in prestito ai francesi che vorrebbero riscattarlo: l'inserimento del suo cartellino nella trattativa abbasserebbe il costo del cartellino del giocatore francese, che potrebbe quindi arrivare a Torino.

Di Juventus-Milan di domenica ha parlato Filippo Galli: "Juve-Milan? Una sfida inizialmente bloccata: si giocherà sugli equilibri perché entrambe, probabilmente, avranno paura di perderla. Poi, però, sono certo si sbloccherà e sarà spettacolo. Dove è più forte la Juve? Direi in avanti: Ronaldo, Dybala e Morata possono essere letali e decisivi. Dove è superiore il Milan? Hanno un gioco migliore rispetto agli avversari. L'uomo chiave della sfida? Difficile dirne uno quando ci sono così tanti campioni. Cristiano Ronaldo e Ibrahimovic sicuramente hanno qualcosa in più rispetto agli altri, ma vedo bene pure alcuni outsider: Calhanoglu e Theo Hernández per il Milan, Chiesa e Cuadrado per i bianconeri. Se la Juve andrà in Champions? Ci sono diverse squadre in corsa e tutte, più o meno, hanno chance per raggiungere l'obiettivo. La squadra di Pirlo, assieme al Milan e all'Atalanta, mi sembra comunque abbastanza attrezzata per farcela".