Juve, caccia ai terzini. Parisi: “I rumor di mercato non mi fanno effetto”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Parisi ha parlato delle voci di mercato che lo riguardano: anche la Juve su di lui

redazionejuvenews

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, il terzino dell'EmpoliFabiano Parisi ha parlato dei suoi modelli: “Non ne ho uno in particolare, ma Theo Hernandez è uno di questi. Come lui rientro tanto dentro al campo. È un movimento che chiede il mister e lo faccio volentieri: da ragazzo ho giocato anche da mezzala e trequartista, non ho paura di entrare nel campo, anzi mi viene automatico farlo. Studio tutti, anche quelli del passato coi video, come Roberto Carlos. Mi piace Jordi Alba".

Dopo le grandi prestazioni viste con l'Empoli ora tante big pensano a lui, tra cui la Juve: “Mi fa piacere l’interessamento di tante squadre, ovvio, ma sono concentrato sull’Empoli e la salvezza. Ogni giorno lavoro duro e cerco di diventare più bravo. Riparliamone a giugno, dopo aver salvato l’Empoli, a cui sono molto riconoscente. Serie A o Premier? Non fa differenza. L’unica cosa importante sarà che la squadra dove vado creda davvero in me. Perché a me interessa giocare”.

“L’esperienza di un anno in più di Serie A mi ha aiutato, poi con Zanetti i terzini sono molto piu alti, hai più possibilità di segnare. Io gioco per la squadra, ma lavoro per migliorare negli ultimi 30 metri ed essere più decisivo con gli assist”, ha concluso.