Juve, Fabiano Parisi conteso con la Lazio: intanto Pellegrini…

Tuttavia le dichiarazioni del presidente Corsi hanno spiazzato un po' tutti:"Non ci sono novità, gioca nell’Empoli e sarà il nostro capitano". Pretattica o no, il difensore è diventato uno dei gioiellini dell'Empoli per il quale il club valuterà eventuali offerte: di fronte a una proposta concreta -e all'altezza delle richieste economiche del club- Corsi potrebbe fare un passo indietro. Come si legge oggi su Tuttosport, "sul tavolo delle trattative sono stati proposti al club toscano 6-7 milioni cash oltre all’inserimento di una contropartita tecnica (Miretti, Soulé e Ranocchia)".