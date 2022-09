Juve, c’è un nuovo regista in città: Paredes ha convinto tutti… o quasi

Paredes è il giocatore che serviva alla Juve, come dimostra la sua prestazione e i numeri nella sfida contro il PSG. Sconcerti però...

redazionejuvenews

Cercato, voluto e alla fine preso: Leandro Paredes è il centrocampista di cui Massimiliano Allegri aveva bisogno. Per anni la Juve ha faticato a centrocampo, incapace di impostare il gioco con efficacia. Locatelli ha provato a giocare come mediano, ma nasce ed è una mezzala. Per questo Max ha chiesto specificatamente un play davanti alla difesa, un palleggiatore che sappia smistare palloni con efficacia e dettare i tempi di gioco. "Contro il PSG ha toccato 102 palloni, più di ogni altro giocatore nella sua gara d’esordio in Champions League con la maglia della Juventus dal 2003/04", ha fatto sapere la Juventus.

Numeri e statistiche da campione, come certificato da La Gazzetta dello Sport che lo ha premiato con un 6 in pagella: "Ritorno da ex una settimana dopo l’addio, al contrario di Firenze cresce nella ripresa, quando verticalizza di più. Non chiude sul tocco di Neymar per l’1-0 però avvia l’azione del 2-1". Allegri al termine del match ha aggiunto: "I giocatori di un certo livello sono bravi, lo vedi da come stoppano la spalla. Lui è sicuramente di un livello molto alto".

Non tutti però pensano che Paredes possa essere la soluzione ai problemi della Juve. Intervenuto su TMW Radio, infatti, Mario Sconcerti ha detto: "Paredes è un ottimo giocatore, che porta ordine nell'impostazione del gioco ma non passa mai la metà campo. Non aiuta la Juve a migliorare la costruzione del gioco offensivo. Non mi è dispiaciuto Rabiot, anche Miretti. E' sempre una Juve che dipende da un giocatore che non ci può essere. Gli manca la qualità di Pogba, di un numero dieci. Chi pensava di andare a vincere a Parigi? Io pensavo a un ko molto peggiore, visto che dopo 20' hai preso due gol. E' vero che quando una squadra vince 2-0 tocca all'avversario reagire, però ieri ho visto una Juve migliore rispetto ad altre partite. La partita l'ha persa giustamente ma ho visto una squadra più coesa".