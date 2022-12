Juve, Paredes verso un’altra panchina: “Questo sogno è di tutti”

In vista del quarto di finale tra la sua Argentina e l'Olanda, il centrocampista della Juve Paredes ha scritto un bel messaggio sui social

redazionejuvenews

Una sola presenza, particolarmente negativa, nella sconfitta nella prima partita del girone contro l'Arabia Saudita. Poi 0 minuti in campo. Questo non è sicuramente il Mondiale che Leandro Paredes sperava di giocare. Il centrocampista della Juve è stato bocciato dal ct Scaloni, che da quel giorno in poi lo ha sempre lasciato in panchina.

Questa sera alle ore 20:00 allo stadio Lusail l'Argentina affronterà l'Olanda nei quarti di finale, una sfida particolarmente difficile per la formazione albiceleste, e Paredes dovrebbe di nuovo essere escluso dai titolari. Non per questo, però, il centrocampista della Juve ha smesso di incitare i suoi e non a caso su Instagram ha scritto: "Questa sogno è di tutti, più che mai tutti insieme". Di tutti, quasi come a significare che, anche se soltanto dalla panchina, anche l'ex PSG sarà a fianco dei suoi compagni di squadra.

In conferenza stampa il ct Scaloni parlando del match ha detto: "Tutte le otto squadre ancora in corsa hanno i loro meriti e possono ambire alla finale. La partita di domani sarà bella da vedere, perché ci saranno in campo due squadre che cercano sempre di attaccare". Paredes scenderà in campo? Ma soprattutto, chi vincerà? Lo scopriremo tra poche ore.