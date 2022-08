Juve, Paredes ai dettagli. Nedved scherza: “Non so se ce lo danno”

Dopo Di Maria, Pogba e Bremer , ieri la Juve ha chiuso il quarto colpo di questo mercato estivo, Arek Milik. L'attaccante polacco è arrivato a Torino, dove ha svolto le visite mediche con i bianconeri al JMedical . Nelle prossime ore è attesa l'ufficialità . Ma l'ex Napoli non sarà l'ultimo acquisto del mercato della Vecchia Signora: per completare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri manca ancora un centrocampista. Secondo quanto riportato da Gianluca di Marzio, la Juve sta finalmente per chiudere il colpo Paredes . Il centrocampista argentino ha un accordo con i bianconeri già da diversi mesi e ora la Vecchia Signora è al lavoro per limare gli ultimi dettagli con la squadra parigina.

Intervenuto ai microfoni di Sky Sporta margine dei sorteggi di Champions League, il vicepresidente della Juve Pavel Nedved ha parlato proprio del mercato: "Su Paredes non posso dire niente perché non è un nostro giocatore. Non so se il PSG ce lo dà o non ce lo dà (ride ndr.). Potenziali giocatori che potrebbero completare la nostra rosa ce ne sono ancora, il mercato non è chiuso e ci lavoreremo. Noi abbiamo completato il nostro reparto offensivo con un giocatore che abbiamo ritenuto tatticamente per noi ideale come Milik. Avevamo una lista di cui Depay faceva parte. Abbiamo scelto Milik che crediamo abbia le caratteristiche giuste per completare il reparto offensivo. Ci aspettiamo che segni, che è quello che devono fare gli attaccanti. Ci crediamo molto".