Juve, Paredes esulta: “E’ stato un viaggio lungo più di 4 anni e mezzo”

Ancora una volta non titolare, ma vincitore: non sarà stato il Mondiale che Paredes sognava di giocare, ma il centrocampista della Juve si è comunque laureato Campione del mondo. Per La Gazzetta dello Sport la sua prestazione, seppur breve, vale un 7 in pagella: "Rimette in piedi i suoi e segna il rigore". Sui social l'ex PSG ha esultato dicendo: "SIAMO CAMPIONI DEL MONDO!!!!!". Una grande gioia, meritata.