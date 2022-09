Paredes: “Andare alla Juve era uno dei miei sogni ma Messi mi ha fatto titubare”

Intervistato da ESPN, l'ex PSG ha parlato del suo arrivo a Torino: " La decisione di cambiare club prima del Mondiale è stata difficile a causa dell'adattamento. Devi prendere una decisione giusta. Avevo bisogno di minuti , per arrivare al Mondiale nel migliore dei modi. Entrambe le cose erano importanti: avere minuti ed entrare in una grande squadra come la Juventus, che era uno dei miei sogni ".

"Messi? È stata una delle cose che mi ha fatto titubare - ha continuato. Stare vicino a Leo per goderlo, per continuare a giocare con lui. Ma alla fine ho deciso di andare alla Juve per giocare di più". Su Mbappe ha aggiunto: "Non posso parlare di Mbappé. Ho avuto dei rapporti con chi li ho avuti. Non posso parlare di qualcuno con cui non ho mai avuto una relazione umana".