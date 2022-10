Juve, dalle stelle alle stalle: che fine ha fatto Paredes?

La parabola discendente di Paredes ha dell'incredibile: arrivato alla Juve per prendere le chiavi del centrocampo, ora è spesso in panchina

redazionejuvenews

Leandro Paredes e Fabio Miretti, due centrocampisti così diversi ma accomunati dallo stesso presente visto che entrambi stanno trovando molto meno spazio. E se per il giovane italiano la situazione è particolare, per l'ex PSG sembra tutto più chiaro: dopo le divergenze avute con l'allenatore bianconero, l'argentino è stato semplicemente "bocciato". Le sue prestazioni hanno lasciato troppo spesso a desiderare, tra una forma non ottimale e diversi errori grossolani, alcuni anche molto gravi.

E pensare che la Juve lo ha cercato e inseguito per tutta l'estate. Paredes nei piani della dirigenza bianconera sarebbe dovuto essere il giocatore di qualità in grado di dettare i tempi della manovra, di dare ordine e geometrie a centrocampo. Qualcosa che è riuscito solo in parte, ma che evidentemente non deve essere bastato a Massimiliano Allegri.

Nelle ultime uscite gli è sempre stato preferito Locatelli, che al contrario ha fatto il percorso opposto: prima riserva, ora di nuovo titolare. La stagione è ancora molto lunga e ci sarà tempo per cambiare le cose. Ora come ora, però, il riscatto di Paredes dal PSG è tutt'altro che sicuro. L'argentino è in Italia in prestito con diritto di riscatto, che diventerà obbligo solo a determinate condizioni, non molto facili da raggiungere. Resterà a Torino?