Juve, Paredes dà la scossa: “Un passo in più, forza Argentina”

Oggi pomeriggio Argentina e Francia si sfideranno nella finale del Mondiale: chi vincerà? Le parole del centrocampista della Juve Paredes

redazionejuvenews

E' passato praticamente un mese dalla cerimonia di apertura del Mondiale in Qatar 2022 e oggi, alle 16:00 orario italiano, andrà in scena la Finale. A sfidarsi saranno Argentina e Francia, due delle migliori squadre al mondo, ricche di campioni di altissimo livello. Da una parte la classe e la qualità di Lionel Messi che lotterà per vincere il suo primo Mondiale e chiudere in bellezza la sua carriera in nazionale. Dall'altra la velocità e la tecnica del giovane Mbappe che invece vorrà vincere il suo secondo Mondiale a soli 23 anni.

La Juve guarderà da lontano la partita, con gli occhi puntati verso Di Maria, Paredes e Rabiot. Saranno infatti tre i giocatori bianconeri in campo (ammesso che giochino tutti). Sul proprio profilo Instagram Paredes ha voluto dare la carica alla sua squadra: "Che orgoglio far parte di questa nazionale 👏🏽 💙 🇦🇷 un passo in più, forza Argentina 👏🏽 💙🇦🇷".

Per il centrocampista argentino fin qui è stato un Mondiale molto particolare: titolare nella prima partita contro l'Arabia Saudita, Paredes non ha convinto e il ct Scaloni ha deciso di lasciarlo in panchina per le successive sfide, per poi schierarlo di nuovo titolare in semifinale. Questo pomeriggio giocherà dal primo minuto?