Juve, lite tra Paredes e Allegri: addio certo per l’argentino

Voluto, cercato e inseguito per un'estate intera: Paredes sarebbe dovuto essere il metronomo della Juve di Allegri. In realtà però l'argentino a Torino non ha mai convinto, collezionando una prestazione opaca dietro l'altra, condita da qualche cartellino rosso di troppo. L'ex PSG è ormai ai margini del progetto, dietro nelle gerarchie a Locatelli e al giovane Barrenechea. Una situazione che non deve essere facile per il campione del mondo, che al termine dell'allenamento di Pasquetta ha avuto un'accesa discussione con Allegri.