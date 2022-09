Juve, senti Pardo: “Fuori dalla lotta scudetto? No, ma il ritardo è grande”

Il pessimo inizio di stagione della Juve rischia di mettere in discussione tutta l'annata: la Juve ha già perso molti punti e recuperarli non sarà affatto semplice. La squadra di Massimiliano Allegri proverà in tutti i modi a tornare in carreggiata, anche grazie al ritorno di Pogba e Chiesa. Ma il rischio è che sia già troppo tardi.