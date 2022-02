Juve, Paratici: “Kulusevski e Bentancur perfetti per noi”

L'ex dirigente bianconero e attuale direttore sportivo del Tottenham commenta il mercato in conferenza stampa, elogiando i nuovi arrivati.

redazionejuvenews

Il calciomercato invernale ha visto molto attivo l'asse tra Torino e Londra. E non poteva essere altrimenti, con il Tottenham che ha come direttore sportivo Fabio Paratici e come allenatore Antonio Conte. Il passato bianconero non si dimentica e quindi entrambi hanno sempre un occhio di riguardo verso la Juventus. Gli Spurs hanno fatto due investimenti importanti per assicurarsi due giocatori che a Torino sembravano aver esaurito il proprio percorso, ma che sono ancora giovani, come Bentancur e Kulusevski.

Il dirigente in conferenza stampa ha fatto il punto della situazione e si è detto molto soddisfatto degli affari conclusi: "Il mese di gennaio è stato piuttosto intenso, nonostante non ci siano i 3 mesi estivi e lo stesso numero di movimenti di calciatori. Avevamo bisogno di innesti in alcuni ruoli specifici e penso che abbiamo individuato i profili giusti. Entrambi sono giovani, ma hanno accumulato un numero piuttosto importante di presenze con la maglia della Juventus. Devono ancora crescere e migliorare e lo faranno con mister Conte in questo campionato".

Il ds poi tratteggia le caratteristiche dei due giocatori: "Rodrigo è un centrocampista box-to-box e un giocatore affidabile. Dejan invece ha solo 21 anni e ha segnato 10 gol, servendo 10 assist, con la Juve. Inoltre già a Parma aveva fatto molto bene. La sua caratteristica più importante è essere ambizioso. Entrambi comunque sono calciatori di personalità".

Due operazioni che hanno soddisfatto entrambe le parti. Il club inglese ha preso due giocatori che Antonio Conte potrà plasmare e con cui potrà arricchire le scelte all'interno della sua rosa, con l'obiettivo di riportare la squadra in Champions League. La Juventus, con la cessione di Bentancur e la cifra tra prestito e possibile riscatto di Kulusevski, incasserà una cifra importante, che dà respiro alle casse bianconere dopo gli investimenti importanti in entrata. Inoltre queste due cessioni permettono anche delle plusvalenze, che non fanno mai male al bilancio di un club. Un affare che accontenta tutti, con la Juve che rinnova e il Tottenham che è sempre più l'inglese dal sapore bianconero.