Juve, non solo Felipe Anderson: Giuntoli a caccia di parametri zero

La Juve pensa a già al prossimo mercato estivo: Giuntoli al lavoro sui parametri zero. Tutti i nomi che piacciono ai bianconeri

Il mercato invernale è appena terminato ma la Juve comincia già a ragionare in vista della prossima estate. Ora l'obiettivo di Giuntoli è quello di individuare dei parametri zero che possano rinforzare la rosa.

Il primo nome è quello di Felipe Anderson per cui la Juve si sta muovendo ormai da settimane. Il brasiliano è in scadenza con la Lazio e potrebbe essere l'aggiunta ideale per l'attacco bianconero.