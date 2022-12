Juve, alla scoperta del 1982 di Paolo Rossi: dal Mundial al Pallone d’Oro

Sul proprio sito ufficiale la Juve ha pubblicato un interessante approfondimento su Paolo Rossi: "L'indimenticabile 1982 di Paolo Rossi non comincia il 1° gennaio, ma il 2 maggio, quando tutti gli occhi sono puntati su di lui. Lontano dai campi per due anni, il numero 9 della Juventus torna a Udine ad assaporare la gioia del calcio giocato. Con una divisa non molto diversa da quella della Nazionale, l'altra protagonista di una storia bellissima.