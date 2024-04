Da Weah a Kean, SOS panchina: la Juve non ha riserve all’altezza

La stagione sta ormai finendo e in casa Juve è arrivato il momento di cominciare a fare il punto della situazione. Se da una parte i titolari sono riusciti a dare garanzie, dall'altra le riserve non sono riuscite a convincere. Weah, Kean, Milik, ma anche Miretti, Kostic e Alex Sandro: sono tanti i giocatori che hanno deluso le aspettative. La prossima stagione i bianconeri torneranno a giocare in tre competizioni e una rosa così corta rischia di essere un grave problema. Per questo in estate Giuntoli si prepara a una rivoluzione. Kean sarà venduto mentre Milik potrebbe restare come alternativa in attacco. Poi ci sarà da acquistare: serviranno rinforzi in tutti i reparti.