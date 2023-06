Juve, sfuma Palladino: ufficiale il rinnovo del tecnico con il Monza

Raffaele Palladino, allenatore del Monza, nel mirino della Juventus per il post Allegri, ha annunciato il rinnovo con i brianzoli.

Negli ultimi giorni sta tenendo banco la questione allenatore per la Juventus. Allegri è infatti in bilico, e tra i nomi papabili, era stato inserito in lista anche Raffaele Palladino, mister del Monza.