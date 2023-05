Palladino alla Juve? Galliani è sicuro: “Cercheremo di tenercelo stretto”

Allegri e la Juve continueranno insieme anche la prossima stagione? La dirigenza e l'allenatore bianconero nelle ultime interviste lo hanno confermato al 100%, ma l'impressione è che la situazione non sia proprio così tranquilla. Le prestazioni e soprattutto le parole post partita di Max non sono piaciute a John Elkann, che starebbe quindi pensando a un cambio in panchina. Tra i nomi presi in considerazione i preferiti sono Conte e Spalletti, con Tudor, Palladino, Thiago Motta e Conceicao come alternative.