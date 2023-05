Juve, la palla passa a De Laurentiis: Giuntoli nuovo ds bianconero?

La Juve prepara un triennale per Cristiano Giuntoli: ma al dirigente toscano resta ancora un anno di contratto con il Napoli

Il nome di Cristiano Giuntoli è in cima alle priorità della Juventus, a caccia di un nuovo direttore sportivo per la prossima stagione. Dopo la vittoria dello Scudetto del Napoli e ben otto anni al fianco di Aurelio De Laurentiis ora si parla di un suo possibile addio. Negli ultimi giorni poi si sono intensificate le voci che lo vorrebbero in bianconero dal prossimo anno, al posto di Cherubini.