Juve, il padre di Miretti duro: “In Inghilterra si applaude, qui si insulta”

Nel corso del primo tempo della sfida tra Salernitana e Juve , Fabio Miretti a seguito di un contrasto di gioco con Lassana Coulibaly è stato costretto a lasciare il terreno di gioco per un infortunio alla caviglia sinistra. Attimi di panico tra le fila della Juve, con il giocatore visibilmente dolorante. Per fortuna gli esami strumentali hanno escluso danni gravi , come comunicato ieri dalla Juve stessa: "Questa mattina Fabio Miretti , a seguito della distorsione della caviglia sinistra, è stato sottoposto ad approfondimenti radiologici presso il J|Medical che hanno escluso fratture e il calciatore inizierà l’iter riabilitativo volto alla ripresa dell’attività agonistica".

Se da una parte i bianconeri hanno potuto tirare un sospiro di sollievo, dall'altra il padre del giovane centrocampista italiano ha espresso sui social la sua indignazione. Al momento del cambio, infatti, suo figlio ha ricevuto molti fischi e insulti. "In Inghilterra lo stadio si alza e applaude. Qui godono e insultano. Per non parlare dei social... Che bello il calcio in Italia...purtroppo per voi torneremo presto", ha scritto Livio Miretti su Instagram.