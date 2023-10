Juve, il padre di Fagioli: “Gli siamo vicini ma non possiamo fare miracoli”

Intervistato da Repubblica il padre di Fagioli ha parlato del caso scommesse che ha travolto il centrocampista della Juve: " Non dico niente su quello che avrebbe fatto mio figlio. Non è il momento . Molto di quello che leggo su di lui non è vero, ma se provassi a spiegarlo adesso non mi ascolterebbe nessuno. Non lo vedo da domenica".

"Col senno di poi, posso dire che forse qualcosa lo turbava, ma non immaginavo niente del genere - ha continuato -. Come mia moglie, lavoro tutto il giorno. Ovviamente siamo vicini a nostro figlio, come lo siamo sempre stati. Ma non possiamo fare miracoli. I club per tante ragioni non possono stare dietro ai calciatori in tutti gli aspetti della loro vita, né possiamo farlo noi genitori, una volta che i nostri figli diventano adulti e professionisti".