Juve, il padre di Fagioli: “Spero segni anche contro l’Inter”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Marco Fagioli ha parlato di suo figlio Nicolò, centrocampista della Juve: " Del Piero è stato il primo mito di Nicolò , ma in camera non aveva poster. Soltanto palloni e palline da tennis, l’altra grande passione. Dopo Alex, si è innamorato di Paulo Dybala e ha anche avuto la fortuna di conoscere la Joya e di giocare assieme a lui. Hanno un bel feeling, penso che Paulo gli abbia fatto i complimenti l’altra sera dopo il gol al Lecce".

"Mi sono commosso anche io, come Nicolò, dopo quella bellissima rete - ha rivelato. Spero sia soltanto l’inizio, ma già così è un sogno per me che sono tifoso della Juventus. A Nicolò ho detto soltanto una cosa dopo la partita: per un po’ di ore goditi questo gol, te lo sei meritato. Ho rivisto il gol almeno 30 volte da sabato e qualche lacrima scende sempre. La tipologia della rete, però, non mi ha sorpreso. Da ragazzino ha fatto gol da centrocampo più di una volta. Magari gli riuscisse un tiro così contro l’Inter. Lo dico più da tifoso che da papà".