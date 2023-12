Juve, Padovano: “Vlahovic e Chiesa penalizzati dagli infortuni”

Intervistato a Radio Bianconera, Michele Padovano ha parlato del reparto offensivo della Juventus. Ecco le sue parole: "La squadra si trova in quella posizione, pensate se cominceranno a segnare anche le due punte. Magari accadrà nel girone di ritorno e si rovescerà la situazione di classifica.Va ricordato che Chiesa e Vlahovic sono stati penalizzati anche dagli infortuni che non hanno premesso loro continuità. Loro sono fortissimi e tutto il parco attaccanti della Juve è il migliore della Serie A, Kean e Milik come alternative non li ha nessuno, nemmeno l'Inter. Rispetto al centravanti serbo, credo possa diventare tra i più forti in circolazione, a patto che la squadra lo metta nelle migliori condizioni per esaltare le sue doti”.