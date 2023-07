Juve, Padovano: “Scamacca? Tengo Vlahovic e anche Chiesa”

Intervenuto a Tv Play, Michele Padovano ha parlato di alcuni temi caldi riguardanti il calciomercato della Juventus. L'ex giocatore bianconero si è espresso sulla possibilità che il club sacrifichi Dusan Vlahovic o Federico Chiesa per operare in entrata. Ecco cosa ha detto: "Io un giocatore come Vlahovic lo terrei: ha fisicità, è bravo ed è molto giovane. E’ da tenere, bisogna ripartire da lui. Se dovesse andar via, sarà sostituito in maniera adeguata. Con uno scambio Vlahovic-Lukaku sicuramente non caschi male; si tratta di un altro grande giocatore. I giocatori forti la Juventus dovrebbe tenerli; mi fido molto di Giuntoli. Stesso discorso anche per Chiesa, ma le dinamiche del calciomercato le conoscono loro. Bisognerebbe essere all’interno per saperne di più. Servono prendere giocatori giovani e magari italiani".