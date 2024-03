Juve, Padovano: “Al di là delle critiche Allegri ha raggiunto gli obiettivi”

Intervistato a 1 Station Radio, Michele Padovano ha parlato del lavoro dell'allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri. Ecco le sue parole: "Sull'atteggiamento di Allegri in campo dico una cosa: la società gli ha chiesto di portare la Juventus in Champions e di valorizzare i giovani della Next-Gen. Si può criticare la qualità di gioco, ma Max è riuscito a raggiungere gli obiettivi. È in piena sintonia con gli obiettivi stagionali. Non entro nel merito di quanto accaduto nell'intervista del postpartita. Tuttavia, sarebbe opportuno rispondere alle domande. La reazione di Allegri denota una certa tensione".