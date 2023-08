Juve, Padovan: “Zaniolo ha offerte ma vuole solo i bianconeri”

Padovan ha parlato della situazione di mercato relativa a Zaniolo: per il giornalista il calciatore desidererebbe giocare solo alla Juventus

Nel suo editoriale su calciomercato.com, Giancarlo Padovan ha analizzato la situazione attuale di Nicolò Zaniolo. L'esterno italiano, considerato uno dei più limpidi talenti del panorama italiano, è reduce da una positiva stagione al Galatasaray. Nelle scorse settimane la Juventus avrebbe sondato il terreno per lui, ma le ristrettezze del club e le richieste della società turca frenerebbero l'affare. D'altro canto Zaniolo gradirebbe enormemente di vestire la maglia bianconera, tanto da essere disposto ad aspettare un eventuale offerta per lui, declinando le altre. A confermare questa panoramica è appunto Padovan che confermerebbe anche l'esistenza di offerte concrete per lui che il Galatasaray potrebbe accettare.

Il calciomercato su Zaniolo — Ecco cosa ha detto Padovansul pallino della Juventus: ""La carriera di Nicolò Zaniolo corre sul filo. In testa ha la Juventus e la voglia di tornare in Italia, ma sul tavolo ci sono le offerte dell’Aston Villa e dello Zenit San Pietroburgo. Quella russa è una proposta clamorosa in termini economici (9 milioni netti d’ingaggio), ma irricevibile dal punto di vista tecnico (campionato scadente) e etico (situazione di conflitto in corso con l’Ucraina).Ora, ammesso e non concesso che il rilievo politico coinvolga un calciatore professionista, anche a livello d’immagine sarebbe una scelta perdente. Non resta, dunque, che la Premier, il cui fascino è indiscutibile e che garantisce il massimo livello di gioco e di confronto. Per la verità Zaniolo, l’anno scorso, aveva detto no al Bournemouth. Ovvio, il Bournemouth lotta per la sopravvivenza e accettarlo non rappresentava un salto di qualità. Diverso, invece, l’interessamento dell’Aston Villa, neo qualificato in Conference League, che grazie all’attività di Monchi sta allestendo una squadra competitiva almeno per la zona Europa League".

Su Zaniolo e l'Aston Villa — Per il giornalista quella dell'Aston Villa potrebbe essere la soluzione giusta per il giocatore: "Secondo me, sarebbe una soluzione quasi ideale perché metterebbe Zaniolo in vetrina in una superlega e perché le qualità dell’ex romanista, legate al fisico, oltre che alla tecnica, si adatterebbero al meglio.Monchi, poi, lo conosce e ne faciliterebbe l’inserimento. Non credo che 24 anni siano troppi per trasformarsi da promessa in grande realtà. E poi, anche se non sembra, Zaniolo è un vincente. Alla Roma ha conquistato la Conference segnando il gol decisivo in finale e a Istanbul ha vinto il campionato con il Galatasaray".