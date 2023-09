Juve, Padovan: “Se Chiesa non dovesse giocare sceglierei Kean”

Padovan ha parlato della Juventus in vista del prossimo match di campionato: per il giornalista Kean dovrebbe essere l'alternativa a Chiesa

Intervenuto a Sky Sport, Giancarlo Padovan ha parlato delle possibili mosse della Juventusin vista del match contro la Lazio di Serie A. Per il giornalista andrà fatta una valutazione sulle condizioni di Federico Chiesa. In caso l'attaccante italiano fosse risparmiato dal 1' minuto, l'alternativa dovrebbe essere Moise Kean e non Arkadiustz Milik.