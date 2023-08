Juve, Padovan: “Pogba? Inaccettabile che rifiuti l’Arabia Saudita”

L'opinione di Padovan

Sul caso Pogba alla Juventus, Padovan ha esordito così: "Come se non bastassero le penalizzazioni in campionato e l’esclusione dall’Europa, oltre alle inchieste penali e civili, c’è un altro lascito, altrettanto pesante, della triade Agnelli-Nedved-Cherubini alla nuova dirigenza.E riguarda Paul Pogba, un calciatore finito da almeno tre anni. Arrivato a parametro zero e perciò “ricompensato” con un ingaggio da otto milioni netti più due di bonus fino al 2026.Pogba ha giocato complessivamente 161 minuti nella stagione scorsa. Per la prossima si parla di un possibile impiego, naturalmente a rate, dalla fine di settembre.Ora è chiaro che Giuntoli si stia occupando di cedere calciatori ancora in attività (Alex Sandro, Bonucci, Zakaria, Miretti, Nicolussi Caviglia, Kean, magari De Winter e McKennie). Ma affrontare il caso-Pogba è altrettanto urgente e irrevocabile. Trattasi, infatti, di giocatore non giocante e del più pagato in rosa. E, per una società come la Juve, dilaniata dal monte-ingaggi, risparmiare 24 milioni netti, ovvero 48 lordi, costituirebbe una vigorosa boccata d’ossigeno per recuperare il terreno perduto e, soprattutto, i soldi buttati".