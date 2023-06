Juve, Padovan: “La storia di Berlusconi mi ricorda quella di Agnelli”

Nel suo editoriale su calciomercato.com, Giancarlo Padovan ha parlato approfonditamente d ella scomparsa di Silvio Berlusconi , presidente del Monza ed ex numero uno del Milan . Ecco cosa ha detto: La morte di Silvio Berlusconi è un fatto epocale. Non perché, dopo la lunga malattia e le tribolazioni che ha comportato, fosse inaspettata. Ma perché, nonostante i presagi della fine, lascia un vuoto di fondo sicuramente incolmabile. Visionario ed eccessivo, Berlusconi ha cambiato l'Italia, lo si voglia ammettere o no, lo si voglia accettare o meno. Ha cambiato, oltre che la politica, anche il destino di due settori vitali e consonantici con la nostra professione: lo sport e la comunicazione. Non credo che Berlusconi avesse modelli, ma, seppur con molte differenze, accosto la sua vita e perfino la sua morte a quella di Gianni Agnelli ".

Il confronto tra Berlusconi e Agnelli

Il giornalista ha spiegato la sua similitudine tra gli ex presidenti di Milan e Juventus: "Quando morì l'Avvocato, ero direttore di Tuttosport. Ricordo nitidamente sia la mattina della scomparsa, l'alba del 24 gennaio 2003, sia il giorno successivo. La salma venne esposta al Lingotto. I familiari, accanto al feretro, strinsero la mano, dalle sette della mattina alle sette della sera, a tutta quella Torino che volle onorarlo. Oggi una rappresentazione della morte così poderosa non è certo pensabile. Tuttavia l'uscita di scena di Berlusconi ha molto in comune con quella di Agnelli. Entrambi capitani d'industria, entrambi amanti dello sport e del calcio in particolare, tanto da avere due squadre titolatissime. Entrambi editori, entrambi senatori anche se con percorsi diversi. Una domenica, dopo Juventus-Milan, con successo dei rossoneri in trasferta, Agnelli andò nello spogliatoio dei rossoneri. Davanti a Berlusconi e Sacchi, disse: "Ero convinto che voi due insieme avreste rovinato il Milan, invece…". Una dichiarazione di stima. La differenza tra Berlusconi ed Agnelli è che uno, seppur in maniera controversa, si era fatto da solo (o con l'aiuto di Bettino Craxi). L'altro era l'espressione (e poi protagonista) di una grande famiglia imprenditoriale.