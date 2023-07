Juve, Padovan: “Giuntoli? Ne avevano bisogno dopo la gestione precedente”

I problemi della Juve

Per il giornalista la gestione precedente della Juventus avrebbe lasciato molte problematiche che il nuovo direttore sportivo è chiamato a risolvere. Ecco cosa ha detto: "Il problema principale è intervenire subito per risolvere i problemi che hanno lasciato le dissennate gestioni Agnelli-Paratici e, in parte, anche quella di Cherubini.A parte il non secondario aspetto di avere portato il club sotto lo scacco della giustizia sportiva prima e di quella ordinaria poi, la dirigenza precedente ha messo la Juve in una condizione economica e finanziaria di assoluta precarietà.Bisognerà lavorare tanto e lavorare duro. Forse ammettendo che il mercato in entrata, per quanto importante, non è la priorità di questa sessione: bisogna vendere per non rischiare di affogare".