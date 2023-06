Juve, Padovan: “Anche i collaboratori di Allegri cercano altra sistemazione”

Gli addii tra i collaboratori di Allegri

Successivamente, Padovan ha elencato gli uomini che hanno lasciato e presumibilmente abbandoneranno la causa della Juventus: "Il primo è Paolo Bianco. Lui ha già lasciato lo staff con destinazione Modena, dove farà la sua prima esperienza da allenatore capo in serie B. Il secondo dovrebbe essere Simone Padoin che ha un’offerta per diventare vice allenatore in una squadra di serie A. Il terzo potrebbe essere Maurizio Trombetta, ex collaboratore di Guidolin, che ha già avuto esperienze da primo allenatore al Cluj in Romania, con il quale ha partecipato anche alla Champions League. Trombetta ha una lunghissima carriera da vice e, forse, a 61 anni chiede un po’ di spazio e visibilità in più. Sia come sia, una cosa appare certa: il gruppo di collaboratori di Allegri è sul mercato".