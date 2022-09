News Juve – Arriva una notizia fantastica, anzi due

Massimiliano Allegri ha fatto più volte riferimento al fatto che gli mancasse mezza squadra, soprattutto nei momenti chiave di questo inizio di stagione. "Provate a togliere 5 titolari al Milan e vedete come renderà", ha sentenziato il mister bianconero. Non ha tutti i torni Max, ma ciò che si è visto fino ad ora, al netto degli infortuni, è comunque troppo poco in relazione al valore della rosa.

Per fortuna in casa Juventus sono arrivate due notizie molto positive. La prima riguarda Paul Pogba, che starebbe bruciando le tappe del suo recupero. Il campione francese proverà ad essere disponibile per la sfida di Champions contro il Benfica, che avrà luogo tra un mese. Quella contro i portoghesi sarà la gara determinante nel girone, ammesso che la Vecchia Signora riesca a fare bottino pieno nelle due sfide contro il Maccabi Haifa. Non solo il ritorno dell'ex United, Allegri può sorridere anche per le condizioni di Federico Chiesa.