Juve, l’approfondimento su Orlando, città della tournée estiva

Il sito ufficiale della Juventusha pubblicato una nota con un approfondimento sulla città di Orlando, che ospiterà la terza partita del torneo estivo. Ecco il comunicato: "Il Soccer Champions Tour 2023 della Juventus si chiuderà con il Real Madrid in Florida al Camping World Stadium di Orlando. Appuntamento fissato per il 2 agosto 2023 (in Italia sarà l'una e mezza del 3 agosto). I bianconeri, dunque, prima di rientrare in Italia passeranno dalla costa occidentale a quella orientale degli USA per terminare la tournée con un'altra gara di cartello. ORLANDO, "THE BEAUTIFUL CITY" Orlando è una città degli Stati Uniti, capoluogo della contea di Orange, in Florida. Una stima di circa cinque anni fa ci ha detto che è la quarta città più grande della Florida.