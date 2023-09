Juve, Orlando: “Non impressionato dai bianconeri, Milan e Inter superiori”

Orlando ha commentato la vittoria della Juventus contro l'Empoli: l'ex calciatore e allenatore ha confrontato i bianconeri al Milan e l'Inter

Intervistato durante la trasmissione Maracana in onda sulle frequenze di Tmw Radio, Massimo Orlando ha commentato il successo della Juventus sull'Empoli. La vittoria dei bianconeri nell'ultimo impegno di Serie A non avrebbe particolarmente emozionato l'allenatore ed ex calciatore.

Ecco cosa ha detto: "No, non mi ha entusiasmato. Ricordiamoci che l'Empoli quest'anno rischia tantissimo. Non mi ha impressionato, hanno dimostrato di essere superiori ma alla terza giornata dico che ho visto soprattutto Milan e Inter molto superiori".

Inoltre, sui rossoneri vittoriosi all'Olimpico contro la Roma ha aggiunto: "La Roma è partita con un atteggiamento di attesa, mancavano giocatori di qualità. Il gol dopo pochi minuti cambia la partita ma il Milan gioca così dalla prima giornata. La Roma non ha avuto la forza di reagire, gli manca anche la grinta e la forza di reagire. E' un momento molto difficile. Ma faccio i complimenti al Milan, mi ha impressionato il fatto che prima aveva una dipendenza dalla catena sinistra, ora è forte in tutte le zone del campo. Non pensavo che Pioli dopo sole tre giornate avesse già la squadra in mano".

